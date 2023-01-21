الهند تمنع فيلما وثائقيا لـ«بي بي سي» عن أحداث شغب تعود لـ 2002

أصدرت الحكومة الهندية توجيهات بحظر العديد من مقاطع الفيديو على "يوتيوب" والتغريدات على تويتر التي تشارك روابط لفيلم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الوثائقي "الهند: مسألة مودي".

ونقلت وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية، اليوم السبت، عن مصادر لم تسمها القول إن التوجيهات صدرت عن أبورفا شاندرا، سكرتير وزارة الإعلام والإذاعة أمس الجمعة باستخدام سلطات الطوارئ بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات 2021.

وذكرت المصادر أن كبار المسؤولين في العديد من الوزارات، بما في ذلك الشؤون الخارجية والشؤون الداخلية والإعلام والإذاعة، فحصوا الفيلم الوثائقي ووجدوا أنه محاولة للتشكيك في سلطة ومصداقية المحكمة العليا، وزرع الانقسامات بين مختلف المجتمعات الهندية، وتقديم مزاعم لا أساس لها بشأن تصرفات الحكومات الأجنبية في الهند.

وقالوا إنه تبين أن الفيلم الوثائقي يقوض سيادة الهند وسلامتها ، ولديه القدرة على التأثير سلبا على العلاقات الودية مع الدول الأجنبية وكذلك النظام العام داخل البلاد.

وأضافوا أنه تم أيضا إصدار أوامر إلى تويتر لحظر أكثر من 50 تغريدة تحتوي على روابط لمقاطع فيديو يوتيوب المعنية ، مضيفين أن منصات التواصل الاجتماعي امتثلت للتوجيهات.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الشؤون الخارجية الفيلم الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية بأنه "مادة دعائية" تفتقر إلى الموضوعية وتعكس عقلية استعمارية.

ويذكر الفيلم الوثائقي المكون من جزأين لهيئة الإذاعة البريطانية أنه حقق في جوانب معينة تتعلق بأعمال الشغب في جوجارات عام 2002 عندما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيس وزراء الولاية.