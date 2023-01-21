أوكرانيا: القوات الروسية تقصف منشأة مياه في ميكولايف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف الأوكراني فيتالي كيم، صباح اليوم السبت، أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية قصفًا مدفعيًا على منشأة المياه لبلدة أوتشاكيف التابعة للإقليم.



وكتب كيم منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية:" منطقة ميكولايف: بالأمس، 20 يناير، الساعة 08:41 بالتوقيت المحلي، شهدت قصفًا مدفعيًا روسيًا بالتحديد على منطقة المياه في بلدة أوتشاكيف. ولم تقع إصابات".. وأوضح المسئول الأوكراني أنه في مناطق ميكولايف وبرفومايسك وفوزنيسنسك وباشتانكا، مر الليل والنهار بهدوء نسبي.