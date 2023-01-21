رئيس مدينة طور سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022 – 2023، حيث تفقد لجان الامتحانات بمدارس الزهراء للتعليم الأساسي، والسيدة خديجة الإعدادية بنات، والزهور الإعدادية بنات، وإبراهيم رفاعي الإعدادية.



وأشاد رئيس المدينة بانتظام اللجان، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان، والتزام الجميع بكل القواعد والضوابط المنظمة للامتحانات.



وأوضح أن الطلاب أكدوا أن أسئلة الامتحانات جاءت مراعية لجميع المستويات، ولم توجد شكوى من صعوبة أسئلة مادة اللغة العربية.



ويؤدي 3355 طالبا وطالبة الامتحانات اليوم، في مادة اللغة العربية، والخط العربي والإملاء داخل 75 لجنة على مستوى كل الإدارات التعليمية، بواقع 16 لجنة بمدينة طور سيناء، و5 لجان بمدينة شرم الشيخ، و5 لجان بمدينة دهب، و5 لجان بمدينة نويبع، و10 لجان بمدينة سانت كاترين، و7 لجان بمدينة أبورديس، و12 لجنة بمدينة أبوزنيمة، و 15 لجنة بمدينة رأس سدر.