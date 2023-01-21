سموحة يعلن رحيل طارق العشري عن تدريب الفريق عقب مباراة بيراميدز

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أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، رحيل المدرب طارق العشري من القيادة الفنية للفريق السكندري، عقب مواجهة بيراميدز المقبلة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق سموحة نظيره بيراميدز، على ملعب الإسكندرية مساء يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: «مجلس الإدارة وافق على رحيل طارق العشري وجهازه المعاون، عقب مواجهة بيراميدز مهما كانت نتيجة المباراة».

وأضاف: «لو السماء انطبقت على الأرض العشري هيمشي يعني هيمشي، حتى لو كسب بيراميدز المباراة القادمة».

وتابع رئيس سموحة: «طارق العشري في الفترة الماضية مع النادي، ارتكب أخطاء لم تحدث في تاريخ مصر».

وأتم: «أنا قدمت بلاغا رسميا للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة، ضد طارق العشري بسبب ارتكابه جريمة إهدار مال عام في صفقات سموحة»