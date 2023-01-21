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تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة خيتافي

محمد ثابت
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 3:19 م | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 3:19 م

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة خيتافي، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

يعتلي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 41 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن الغريم ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

وشهدت قائمة برشلونة غياب روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس للإيقاف.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

"تير شتيجن، بيليرين، أراوخو، بوسكيتس، ديمبلي، بيدري، أنسو فاتي، إيناكي بينا، كريستينسن، ماركوس ألونسو، ألبا، كيسي، سيرجي روبيرتو، دي يونج، رافينيا، كوندي، إريك جارسيا، بالدي، جافي، بابلو توريه، تيناس، ألاركون".


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