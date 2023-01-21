تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة خيتافي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة خيتافي، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

يعتلي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 41 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن الغريم ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

وشهدت قائمة برشلونة غياب روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس للإيقاف.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

"تير شتيجن، بيليرين، أراوخو، بوسكيتس، ديمبلي، بيدري، أنسو فاتي، إيناكي بينا، كريستينسن، ماركوس ألونسو، ألبا، كيسي، سيرجي روبيرتو، دي يونج، رافينيا، كوندي، إريك جارسيا، بالدي، جافي، بابلو توريه، تيناس، ألاركون".