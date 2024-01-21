المخابرات الأمريكية: إسرائيل بعيدة عن تدمير حماس

ذكرت مصادر في المخابرات الأمريكية أن إسرائيل بعيدة كثيرا عن "تدمير حركة حماس"، رغم قتل جيشها ما بين 20 إلى 30 %من مقاومي الحركة في هجماتها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر في المخابرات الأمريكية، قولها إن حماس "لديها ما يكفي من الذخيرة لمهاجمة إسرائيل والقوات الإسرائيلية لعدة أشهر".

ولفتت الصحيفة، إلى أن حماس "تحاول إعادة نشر قوة الشرطة في بعض أجزاء غزة"، في إشارة إلى بعض المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، خاصة في شمال القطاع، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأشارت إلى تقديرات تتحدث عن مقتل 20 إلى 30% من مقاتلي حماس، "إلا أن هذا المعدل بعيد كل البعد عن هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس".

ونقلت الصحيفة الأمريكية، اعتراف المسؤولين الإسرائيليين بعدم تحقيق هدفهم المتمثل في تدمير حماس، رغم الحملة الجوية والبرية العدوانية داخل غزة، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.

ولفتت إلى تغيير حماس تكتيكاتها ضد الهجمات الإسرائيلية، وأن مقاتليها نفذوا عمليات ضمن مجموعات صغيرة، ونصبوا كمائن للقوات الإسرائيلية المهاجمة.