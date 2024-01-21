سائق يستغل إصابته في مشاجرة لسرقة توكتوك من مالكه بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الدقهلية من كشف ملابسات ادعاء سائق بتعرضه لحادث سرقة مركبة "توكتوك" من قبل مجهولين بالدقهلية.

تلقى قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى باستقبالها سائق "توكتوك" - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالجسم".

وبسؤاله، أقر بقيام مجهولان باستيقافه بدعوى توصيلهما لمدينة جمصة ولدى طلبه الأجرة منهما قام أحدهما بالتعدي عليه بسكين كانت بحوزته فأحدث إصابته، واستوليا على المركبة ولاذا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تبين عدم صحة أقوال المذكور، وقيامه باختلاق الواقعة وإخفاء مركبة التوكتوك لإيهام مالكها بتعرضه للسرقة والتصرف فيها بالبيع عقب ذلك، وبمواجهته أيد ذلك كما أرشد عن مكان إخفاء مركبة التوكتوك.

وباستكمال الفحص، تبين أن إصابته حدثت إثر مشاجرة بينه وآخر -عامل له معلومات جنائية وتم ضبطه- وتعدى خلالها الأخير عليه بسكين فأحدث إصابته لخلافات مالية بينهما.

وتتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة لإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.