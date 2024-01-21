 جالطة سراي يكتسح طرابزون بخماسية في الدوري التركي - بوابة الشروق
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جالطة سراي يكتسح طرابزون بخماسية في الدوري التركي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 10:42 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 10:42 م

اكتسح فريق جالطة سراي مضيفه طرابزون سبور 5 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري التركي.

وتقدم جالطة سراي عن طريق ولفريد زاها في الدقيقة 13، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 64 سجل كان آيخان الهدف الثالث لجالطة سراي، فيما سجل أنيس ديستان هدف طرابزون سبور الوحيد في الدقيقة 79.

وبعد ذلك بدقيقة أضاف كريم أكتورغلو الهدف الرابع لجالطة سراي، قبل أن يختتم الخماسية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني،بفارق الأهداف خلف فناربخشة المتصدر، فيما تجمد رصيد طرابزون عند 37 نقطة في المركز الثالث.


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