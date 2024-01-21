انطلاق فعاليات دورى كرة قدم للطلائع بمراكز شباب الوادي الجديد ودورات في الحاسب الآلي

أكد بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، على تنفيذ فاعليات دوري في كرة القدم للطلائع بمراكز شباب الوادي الجديد، مشيرا إلى انطلاق أولى المباريات بمركز شباب الأمان بقطاع شباب الداخلة.

وقال شوقي إن الهدف تنفيذ فعاليات الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لدى النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، بجانب المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية التي تحقق الفوائد الإجتماعية والصحية، وتغرس لدى النشء أساليب حياة صحية، وتساعدهم على مكافحة الإصابة بالأمراض غير الساري.

وفي سياق متصل، أعلن شوقي، تنفيذ دورة تدريبية في إحدى علوم الحاسب الآلي، بمركز شباب عزب القصر بقطاع الداخلة.

وأشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى التعريف بأساسيات الكمبيوتر للطلائع وعملية استخدام جهاز الحاسوب، والمساعدة على إدراك المفاهيم الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجهزة الحاسوب والمعدات والبرمجيات وكيفية التعامل مع البرامج والملفات التي تخدم الغرض من استخدام الحاسوب.