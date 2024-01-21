 الاثنين.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون عواقب رفض نتنياهو حل الدولتين - بوابة الشروق
الإثنين 22 يناير 2024 12:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الاثنين.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون عواقب رفض نتنياهو حل الدولتين

بيت لحم - معا
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 11:50 م

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الاثنين عواقب رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية.

وفي وثيقة وزعت أمس على دول الاتحاد الأوروبي، واطلعت عليها الصحيفة البريطانية، طُلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "تحديد التبعات التي يرون أنها تنسب إلى المشاركة أو عدم المشاركة" في رؤية السلام المقترحة في الوثيقة، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال مسئول في الاتحاد للصحيفة، إنهم سيناقشون الحوافز الإيجابية والسلبية لإسرائيل، وقال مصدر آخر إنه "سيكون من الصعب فرض ذلك على نتنياهو، لكنه قد لا يبقى موجودا إلى الأبد.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك