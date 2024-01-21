ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الاثنين عواقب رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية.

وفي وثيقة وزعت أمس على دول الاتحاد الأوروبي، واطلعت عليها الصحيفة البريطانية، طُلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "تحديد التبعات التي يرون أنها تنسب إلى المشاركة أو عدم المشاركة" في رؤية السلام المقترحة في الوثيقة، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال مسئول في الاتحاد للصحيفة، إنهم سيناقشون الحوافز الإيجابية والسلبية لإسرائيل، وقال مصدر آخر إنه "سيكون من الصعب فرض ذلك على نتنياهو، لكنه قد لا يبقى موجودا إلى الأبد.