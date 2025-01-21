اجتماعات تشاورية لاتحاد الأوقاف العربية لمناقشة النظام الأساسي واللائحة والهيكل التنظيمي للاتحاد

رئيس الاتحاد: الاتحاد قوة مضافة إلى العمل العربي المشترك

الأمين العام للاتحاد: رؤيتنا تتجاوز إدارة الوقف إلى حُسن استثماره وتعظيم فوائده

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف – رئيس مجلس إدارة اتحاد الأوقاف العربية، عَقْد اجتماعات تشاورية على مدار يومين لتعزيز عمل اتحاد الأوقاف العربية، ومناقشة النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه وهيكله التنظيمي، واستعراض أوجه التعاون المقترحة مع المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها من أجل تدعيم رسالة الاتحاد وجهوده، إضافة إلى بحث سبل التحضير لمشاركة الاتحاد في الملتقى الاقتصادي العربي الأول للترويج للفرص الاستثمارية، المقرر عقده بحلول منتصف العام الجاري.

وتخلل اللقاء استعراض الوزير - رئيس مجلس إدارة الاتحاد- نتائج اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٤، ومقترحات التطوير والتنسيق مع نقاط الاتصال في الدول الأعضاء، ومستجدات الدعوات المقرر إرسالها من أجل ضم أعضاء جدد.

كما عرض الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام للاتحاد، رؤيته لتطوير أداء الاتحاد وتوسيع شراكاته، وتعزيز موارده، وتوسيع قاعدة أعضائه، إلى جانب مقترحات الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بخصوص المشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي الأول.



جدير بالذكر أن الاتحاد بصدد تجهيز مقر جديد له في العاصمة الإدارية الجديدة، ويرحب بمقترح المشاركة في الملتقى المذكور بدءًا من الأعمال التحضيرية وانتهاء بالمشاركة الفعالة في الملتقى بما يعزز العمل العربي المشترك، ويحقق الآمال المعقودة على مضافرة الجهود تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية وجامعة الدول العربية لخير الشعوب العربية.