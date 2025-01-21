واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض حصار مشدد وغير مسبوق منذ يوم أمس على جميع مداخل مدن الضفة وإغلاقها أمام تحرك الفلسطينيين.

ونصب جيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية شمال وشمال غرب وشرق رام الله، كما يقيم حاجزا على بوابة قرية عابود شمال غرب، وعلى مدخل قرية عين سينيا شمالا، يعيق الحركة على حاجز عطارة البلد شمال المدينة، ويغلق طريق كفر مالك، أمام المركبات المتجهة إلى مدن أريحا ونابلس.

ووضع جيش الاحتلال مكعبات أسمنتية إلى جانب إغلاق الطريق بالبوابات الحديدية، مشددا الخناق والحصار في محيط رام الله، فيما أعلنت جامعة بيرزيت تعطيل الدوام والامتحانات لهذا اليوم، الثلاثاء، بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق على بلدة بيرزيت ومحافظة رام الله والبيرة، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

كما شدد الاحتلال إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية بشكل ملحوظ على الحاجزين، وأعاق مرور المركبات عبرهما، ما خلق أزمة مركبات كبيرة على الحاجزين.

كما نصب جيش الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل المنشية جنوب شرق بيت لحم، وأوقف المركبات، وفتشها، ودقق بهويات ركابها، فيما ينتظر مئات المواطنين في طوابير طويلة للسماح لهم بالمرور.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز جبع العسكري، شمال شرق القدس المحتلة، في كلا الاتجاهين، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة، واعتدت على مركبات الفلسطينيين التي حاولت سلك طرق ترابية وعرة في محيط الحاجز، واعتدت على إحدى المركبات، بتحطيم زجاجها، والاستيلاء على مفاتيحها.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على حاجز دير شرف غرب نابلس، حيث تعيق حركة الفلسطينيين القادمين من نابلس وجنين باتجاه طولكرم ورام الله، وعلى حاجز صرة للخارجين من نابلس باتجاه قلقيلية، ورام الله، وطولكرم، ما تسبب بأزمات مرورية حانقة منذ ساعات الفجر.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على حاجز عناب للخارجين من طولكرم باتجاه نابلس، ورام الله.