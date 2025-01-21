ترامب غير واثق من صمود وقف إطلاق النار في غزة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين بأن حركة حماس ضعفت، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن استمرار الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس.

وقال ترامب للصحفيين: "لست واثقا. هذه ليست حربنا، بل حربهم".

وأشار إلى أن إدارته "قد" تساهم في إعادة إعمار غزة، التي وصفها بأنها "موقع هدم ضخم".

وأضاف ترامب، رجل الأعمال العقاري الذي أصبح رئيسا، متحدثا عن إمكانيات غزة: "يمكن القيام ببعض الأمور الجميلة هناك. الساحل مذهل، والطقس والموقع رائعان... يمكن تحقيق بعض الأشياء الرائعة في غزة. يمكن تحقيق بعض الأشياء الجميلة في غزة."