العكلوك وأبو غزالة يتفقان على سرعة إغاثة غزة استجابة لقرارات الجامعة العربية

التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مع السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، حيث تبادلا سبل إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والإجتماعية إلى غزة وفقاً لقرارات جامعة الدول العربية وخطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية.

ويأتي هذا من خلال التنسيق مع مصر والدول العربية القادرة على توفير وتوصيل المساعدة، وجرى طرح مجموعة من الخيارات في هذا الإطار.

كما اتفق السفيران على سرعة التدخل في الإطار الصحي والإجتماعي تنفيذا لقرارات القمة العربية ومجلسي وزراء الصحة والتنمية الاجتماعية العرب، بما في ذلك إيصال الأدوية ومستلزمات طبية والمستشفيات الميدانية وسيارات إسعاف وسيارات وحدات عناية مكثفة.

وحضر اللقاء من مندوبية فلسطين الملحق الدبلوماسي عُلا عامر الجعب، والمستشار ميساء الهدمي مديرة إدارة الصحة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.