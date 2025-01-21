الصين: قلقون بسبب أوامر ترامب بالانسحاب من اتفاقية المناخ ومنظمة الصحة العالمية

انتقدت الصين، الأوامر التنفيذية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وجهت الولايات المتحدة للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.

وقال المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قلقة بسبب تصرفات ترامب، مضيفا أن بكين ستعمل مع جميع الأطراف للتعامل مع تحدي تغير المناخ.

وأضاف المتحدث، أنه يجب أن يتم تعزيز دور منظمة الصحة العالمية فقط، وليس إضعافه.

ويشار إلى أن تحركات ترامب الانعزالية خلال أول يوم له في البيت الأبيض، تعكس نهج السياسة الخارجية الخاص به خلال فترة ولايته الأولى، عندما سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس وبدأ عملية الخروج من منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

وفي يوم تنصيبه أمس الاثنين، وقع ترامب على خطاب سيُجرى إرساله إلى الأمم المتحدة يفيد بانسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، والتي تنص على مهلة إخطار تبلغ عام واحد.

وكان ترامب، قد قاد الولايات المتحدة بالفعل إلى الانسحاب من الاتفاق خلال فترة ولايته الأولى في منصبه لأنه يرى فيه "احتيالا" وعيوب تنافسية، لكن الانسحاب لم يستمر سوى بضعة أشهر، لأن خليفته جو بايدن أعاد الالتزام بالاتفاق.

وتهدف اتفاقية باريس إلى استقرار تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع حدوث اختلال خطير في نظام المناخ.

وأمر ترامب، مجددا بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية.

وقال في مرسوم، إن المنظمة تفعالت بشكل سيئ مع جائحة كورونا وطالبت بمساهمات غير عادلة من الولايات المتحدة.

وكان ترامب، قد قدم مرسوم الانسحاب من المنظمة خلال ولايته الأولى في عام 2020، لكن خليفته جو بايدن أوقف ذلك في عام 2021 قبل أن يدخل حيز التنفيذ.