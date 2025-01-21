العراق: مقتل 3 ضباط وإصابة 4 آخرين جراء انفجار مخزن سلاح شمال بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، تشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة ملابسات انفجار مخزن سلاح خارج السياقات في الطارمية، والذي أدى إلى مقتل 3 ضباط وإصابة 4 آخرين.

وأضافت في بيان: «بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأمن الوطني بشأن وجود كدس عتاد قديم مخفي في منطقة البوغنطوس بقضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، شرعت مفارز الجهاز بالتعاون مع القوة الماسكة في لواء المشاة 23 بالجيش العراقي بالتوجيه للمكان».

وقالت: «أثناء عملية التأكد من وجود هذا الكدس حدث خطأ فني خارج السياقات المعتمدة، مما أدى إلى انفجار الكدس واستشهاد ثلاثة ضباط وإصابة أربعة من المراتب».

وواصلت: «على خلفية هذا الحادث تم تشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة ملابساته والعمل خارج السياقات المعروفة، إذ أن المعني بهكذا واجبات بعد العثور على أكداس عتاد أو مخلفات حربية هم صنف الهندسة العسكرية».

وذكر أنه «على إثر هذا الحادث تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة، ونسبت هذا الحادث إلى عمل إرهابي أو اشتباك مسلح مع عناصر إرهابية»، داعيا إلى «توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا».