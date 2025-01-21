عمرو فتحي: دودو سيدعم منتخب مصر في ربع نهائي مونديال اليد

تحدث عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، عن تطورات إصابة أحمد هشام دودو نجم منتخب مصر، والتي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام كرواتيا في ختام الدور الأول.

وقال عضو اتحاد اليد في تصريحات "إذاعية":" أحمد هشام دودو تعرض لكدمة داخلية في الركبة فقط، وحسب الاستجابة سيتحدد موعد عودته مع زملائه".

أضاف:" تم التأكد من عدم تعرض أحمد هشام دودو لأي إصابة في الأربطة، ومدة غيابه من 5 أيام لـ أسبوع وبشكل كبير سيغيب عن مباراة الغد أمام أيسلندا، لكنه سيتواجد معنا في الدور ربع النهائي بكل تأكيد".

وعن المنافس المحتمل لمنتخب اليد في ربع النهائي قال فتحي: "بشكل كبير إذا تصدرنا المجموعة سنواجه منتخب المجر".

أتم فتحي تصريحاته:" منتخب المجر لديه مشروع مميز، والقلق من المنتخبات التي تُغلق على نفسها وتبدأ في صناعة مشروع وإعداد فريق مميز، وشاهدنا نفس الأمر مع منتخب السويد الذي يُقدم أداء مميزا حاليا".

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في الدور الرئيسي بمواجهة أيسلندا في التاسعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، ثم يلتقي سلوفينيا في السابعة من مساء الجمعة، قبل أن يختتم مواجهات هذا الدور بلقاء كاب فيردي في السابعة من مساء الأحد المقبل