 ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 6:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 6:06 ص

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد.


وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جدا من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".

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