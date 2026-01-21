فاديفول من نيروبي: أفريقيا تمثل قارة الفرص بالنسبة للاقتصاد الألماني

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن اعتقاده بأن أفريقيا تمثل "قارة الفرص" بالنسبة للاقتصاد الألماني أيضاً، مؤكداً أنها لم تنل بعد الاهتمام الكافي.

وعقب لقائه بنظيره الكيني موساليا مودافادي في نيروبي، قال فاديفول اليوم الأربعاء:" لذلك نرى مراراً، وللأسف، أن الانخراط الصيني يسبقنا هنا، ويكون أسرع وأكثر فاعلية في تقديم المساعدة. وأعتقد أن هذا درس يجب أن نتعلمه الآن؛ فعلينا أن نصبح أكثر مرونة وأكثر سرعة".

وفيما يتعلق بالسياسة الجمركية للإدارة الأمريكية، صرح فاديفول بأن هذه الإجراءات تحمل رسالة وإشارة واضحة بضرورة قيام جميع الدول بتنويع محافظها الاقتصادية، مشدداً على أن "القارة الأفريقية تنطوي في هذا السياق على إمكانات نمو هائلة".

وأشار الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي إلى أن الاقتصاد الألماني كان يركز في الماضي بشكل أساسي على شمال وجنوب القارة، مع إهمال بقية الدول بشكل كبير.

ويقوم فاديفول حالياً بزيارة لكينيا برفقة وفد اقتصادي كبير، حيث يعمل في كينيا حالياً نحو 120 شركة ألمانية.

من جانبه، أشار مودافادي إلى المبادرات التشريعية والإجراءات الكينية التي تهدف إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين الأجانب وجعل كينيا وجهة استثمارية أكثر جاذبية، مثل تشديد قوانين مكافحة غسل الأموال، مؤكداً أن الحكومة الكينية تواصل عملها في مكافحة الفساد.

كما أشار الوزيران إلى الفرص التي تتيحها اتفاقية الهجرة الألمانية-الكينية، التي تمهد الطريق للعمالة الماهرة للوصول بشكل قانوني إلى سوق العمل الألماني، وتعتمد أيضاً على برامج التأهيل في كينيا. وأعرب فاديفول عن عدم قلقه من الآثار السلبية المحتملة للاتفاقية مثل ما يُطْلَق عليه "هجرة العقول"، أي فقدان الكوادر المتخصصة التي تحتاجها البلاد بشدة، مثل الطواقم الطبية.



