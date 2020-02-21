قادة الاتحاد الأوروبي يتوقعون تقديم مشروع معدل لموازنة الاتحاد

قال قادة دول الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون أن يقدم شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي مسودة جديدة لموازنة الاتحاد، في محاولة لكسر الجمود في مفاوضات الموازنة بين المفوضية الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد.

وذكر المستشار النمساوي زباستيان كورتس "نحن ندرس الأمر وسنناقشه ونأمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق بنهاية اليوم"، دون الإشارة إلى الوقت اللازم للوصول إلى الاتفاق.

وأضاف كورتس "نحن سعداء بالاتجاه الذي تمضي فيه الأحداث"، وهو ما يشير إلى الدول التي تضغط من أجل عدم زيادة مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، بدأت تحقق مكاسب في المفاوضات.

وقال أرتورس كارينز رئيس وزراء لاتفيا للصحفيين "بمجرد أن نحصل عليه (مقترح الموازنة) فإننا بالتأكيد سنقيمه لمعرفة أين نحن"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين.

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن عقد قمة جديدة قد يصبح أمرا ضروريا.