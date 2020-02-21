«مكرم» تبحث مع نائب وزير الخارجية الأرميني تنظيم فعاليات ثقافية تضم رموزا من المصريين الأرمن

"هوفهانسيان" يثمن جهود السيسي في تحقيق طفرات اقتصادية واستثمارية



بحثت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، أمس الجمعة، مع نائب وزير الخارجية الأرميني جريجور هوفهانسيان، وسفير جمهورية أرمينيا لدى مصر كارين كريكوريان، سبل التعاون المشترك وتنظيم فعاليات ثقافية تضم رموزا من المصريين الأرمن خلال الفترة المقبلة، في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الشعبين المصري والأرميني.

وقالت مكرم، إن العلاقات المصرية الأرمينية ممتدة عبر التاريخ، وأن المصريين الأرمن جزء من الشعب المصري، وساهموا بالكثير في إثراء الحياة الثقافية في مصر والعديد من الدول حول العالم، لافتة إلى أن الوزارة حريصة منذ انطلاقها في 2015 على جمع أبناء الجاليات المختلفة الذين عاشوا ونشأوا في مصر وتوثيق الصلات بين الأجيال المختلفة، معتبرة إياهم جزءا من القوى الناعمة.

وأضافت أن الوزارة نظمت الكثير من الفعاليات التي شارك فيها المصريون الأرمن، إلى جانب العديد من الجاليات التي عاشت في مصر، ومنها الجاليتان القبرصية اليونانية، موضحة أن منظمة الهجرة الدولية أشادت بالفعاليات، معتبرة إياها جانبا من إيجابيات الهجرة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنها ستزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الجاري، ومن ثم لقاء المصريين الأرمن المتواجدين هناك خلال فعاليات الزيارة، مشددة على حرص الدولة المصرية على مد جسور التواصل مع أبنائها.

وفي السياق ذاته، ثمن نائب وزير الخارجية الأرمني السفير جريجور هوفهانسيان، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق طفرات اقتصادية واستثمارية في سنوات قليلة، مشيدا بإطلاق مبادرة "إحنا المصريين الأرمن"، والتي جمعت الأرمن الذين عاشوا بمصر، مطالبا بتكرار عقد الفعاليات التي تجمع المصريين الأرمن، أسوة بالجاليات اليونانية والقبرصية في مصر.

وأعرب هوفهانسيان عن تطلعه لعقد فعالية ثقافية تضم رموز المصريين الأرمن، الذين أثروا الحياة الثقافية المصرية في التمثيل والغناء وغيره، والقواسم المشتركة بين الشعبين، حيث يوجد أعداد كبيرة من الأرمن في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

كما وجه هوفهانسيان الدعوة إلى وزيرة الهجرة لحضور فعالية ثقافية في أرمينيا سبتمبر المقبل، حيث يشارك فيها عدد من المصريين الأرمن.

ومن ناحيته، أشاد سفير أرمينيا بالقاهرة كارين كريكوريان، بتجربة مصر في احتضان المهاجرين، موضحا أن المصريين الأرمن يرتبطون بمصر ويحبونها بشدة، مشيدا بالتسامح الذي يجده من جانب الشعب المصري بحسن ضيافته واستقباله للجميع بابتسامة وترحاب.