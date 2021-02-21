تداعيات طقسية معتدلة بالإسكندرية تعكس توقعات سقوط الأمطار

عكست التداعيات الطقسية المعتدلة الغير ممطرة التي تسود مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، المصاحبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وغيوم وشبورة مائية، التوقعات التي أشارت لها التقارير الواردة من غرفة الأمطار أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم وغدا الاثنين، وفق نماذج قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بهيئة الأرصاد الجوية.



وعلى الصعيد الميداني، تشهد الأجهزة التنفيذية حالة من الاستنفار استعدادًا للأمطار الغزيرة المتوقعة، تزامنًا مع تداعيات نوة "الشمس الصغيرة".



وقال رئيس حي العجمي السيد موسى، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن كميات الأمطار التي تعرض لها حي العجمي غزيرة، وتم السيطرة عليها والانتهاء من كل التجمعات المائية من الشوارع الرئيسة و الفرعية.



وأضاف موسى، أنه تزامنًا مع اعتدال الطقس لحد ما، تتم أعمال تجريف متكاملة لطريق "إسكندرية – مطروح"، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي وتسليك أي سدد وارد استعدادًا للتقلبات الجوية المتوقعة.



فيما وجهت رئيسة حي غرب الإسكندرية المهندسة سحر شعبان، بأعمال صيانة لسيارات الكسح والشفط، تزامنًا مع أعمال اتطهير والتعقيم والدفع بعدد من الشنايش في الأمكان التي تشهد أكبر تجمعات مياه في المكس والقباري.



وقد تابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،اليوم الأحد، أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمعمورة، متفقدًا أماكن التمركزات الرئيسة لسيارات الطوارئ والتأكيد على مناسيب المصارف الزراعية ووصولها للحد الآمن.



فيما أكد الدكتور هلالي عبدالهادي مساعد رئيس الشركة، وضع الأطر التنفيذية لحل مشاكل الطفح المتكرر في بجوار كوبري أبيس الناتج عن صرف المنشآت الصناعية على المصارف الزراعية، الأمر الذي يزيد من ارتفاع مناسيبها وتقل قدرتها على إستيعاب كميات الأمطار الزائدة.



وأشار إلى تنفيذ إجراءات متزامنة لاستيعاب النوات الشديدة، إذ تم البدء في إنشاء محطة معالجة مياه للصرف الزراعي في منطقة الحمام لنقل مياه المصارف الزراعية لها واستخدام المياه المعالجة في استصلاح 500 ألف فدان بشمال الدلتا.



وأوضح أنه جارِ إنشاء منظومة مستدامة للصرف الصحي بقرى مركز مدينة برج العرب كأحد المناطق الغير مخدومة فى الصرف الصحى وتذهب لها سيارات طوارئ لرفع مياه الأمطار.