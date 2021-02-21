مدير وكالة الطاقة الذرية يتناول سبل التعاون الثنائي مع وزير الخارجية الإيراني

التقى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مساء اليوم الأحد، بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقر الخارجية بطهران.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، مساء الأحد، تناول الجانبان خلال هذا اللقاء، التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجهود الأخيرة لتسوية القضايا العالقة مع طهران، إلى جانب التعاون الثنائي في إطار اتفاق الضمانات.



وكان المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الذي وصل إلى طهران أمس السبت، أجرى مباحثات صباح اليوم الأحد، مع رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، للتنسيق بشأن التنفيذ المتزامن لقانون «الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني» والنشاطات المنضوية تحت اتفاق ضمانات هذه الوكالة الدولية.