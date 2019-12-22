قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي المبالغ المنفقة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وصل إلى 600 مليون جنيه مصرى فى 143 قرية، لافتة إلى أن الجمعيات ساهمت بـ17٪ بسبب توسعات المنظومة.



وأضافت القباج، خلال اجتماعها مع 23 جمعية أهلية، اليوم؛ لمناقشة تطوير قرى حياة كريمة، أن التطوير سيشمل الكهرباء والغاز والصرف الصحي، والتمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات الصحية، التمكين الاقتصادي، بمشاركة 23 جمعية أهلية.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لأول مرة سيتم شمول خدمات الصرف الصحي، مشيرة إلى أن تجارب القرى المصرية في السابق كانت مفتتة وكانت لا تضم الحكومة بأكملها، مؤكدة أن حياة كريمة شملت الحكومة بأكملها، قائلة: "نتكامل مع بعضنا البعض، ولدينا خطة واضحة بأنشطة شاملة بالخدمات والاستثمار في البشر".



وأكدت القباج أن 980 ألف طفل فقط بالحضانات، مشيرة إلى أنه مستهدف 8 مليون طفل من إجمالى 12 مليون طفل تحت سن 4 سنوات، لافتة إلى أن الحضانة تعد قناة لاكتشاف الإعاقة المبكرة مثل الكشف عن السمع، ومنظور متكامل يرتكز على صحة الطفل والمرأة، ويتيح فرص إقراض العلاء الدور الإنتاجي والحد من الدور الإنجابي.



وأشارت إلى ضعف خدمات تأهيل الإعاقة في القرى، قائلة: "بيعدوا قرى وجبال للوصول للمراكز"، وأوضحت أن 10.8٪ من ذوي الإعاقة في الريف غير متعلمين.



ولفتت الى أن هناك مليون طالب متسرب من التعليم، إلى جانب وجود آخرين مهددين بالتسرب، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء فصول ومدارس مجتمعية لهولاء الطلاب بقرى حياة كريمة.