وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «ريسايكل» وتتفقد الجناح المتحفي بمسرح الطليعة

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي «ريسايكل» بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

وأشادت وزيرة الثقافة بالمستوى الفني للعرض وأبطاله الذين يحظون بمواهب إبداعية واعدة، مؤكدة الحرص على اكتشاف ودعم المواهب الفنية من الشباب، واستمرار جهود تطوير حركة المسرح باعتباره أحد أدوات حرية التعبير بالمواجهة المباشرة مع الجمهور بدون وسيط، كما أنه وسيلة هامة لطرح قضايا المجتمع ووضع حلول مبتكرة لها من وجهة نظر فنانين شباب يعبروا عن أنفسهم وعن أفكارهم.

كما تفقدت وزيرة الثقافة جناح العرض المتحفي بمسرح الطليعة ضمن مشروع الأجنحة المتحفية والذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، حيث شهدت الفيلم التسجيلي الذي تضمن مسيرة مديري المسرح منذ نشأته وحتى الآن ومقتطفات من أبرز العروض التي أقيمت به، إلى جانب مقتنيات ومتعلقات نادرة لعدد من رواد المسرح منهم زكي طليمات مؤسس مسرح الطليعة، المخرج سمير العصفوري الذي يعد أكثر من تولى إدارة مسرح الطليعة والتي بلغت 15 عاما، الراحل محمود الجندي أهم موظفي مسرح الطليعة، محمود مسعود أحد أبرز أعضاء فرقة المسرح، والشاعر صلاح عبد الصبور بالإضافة لعدد من إصدارات المركز القومي للمسرح المتخصصة في مجال المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بالعرض المتحفي المتميز الذي اتسمت به معروضات الجناح بما يتضمنه من مقتنيات نادرة جسدت العديد من المراحل التاريخية للمسرح المصري، مضيفة أنه يعد فرصة جيدة للتعرف على أهم مقتنيات روائع المسرح المصري ومبدعيه عبر تاريخه الممتد، وأن أهم ما يميز الجناح احتواءه على العديد من المقتنيات النادرة لرواد المسرح المصري وسجل معلوماتي يتيح للباحثين المهتمين بالمسرح الاطلاع على أصالة المسرح المصري.

يذكر أن العرض المسرحي "ريسايكل" افتتح رسميا في أكتوبر الماضي على مسرح الطليعة، وهو من إنتاج ورشة الارتجال بالمسرح والتي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا، ولمدة أربعة أشهر، ودرب فيها محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم، وتوقفت أثناء الجائحة، لتعود مرة آخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية، ويناقش العرض متناقضات المجتمع في قالب كوميدي ويتناول من خلال مجموعة من الاسكتشات فكرة إمكانية إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، والمسرحية موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.