الرئيس الجزائري: نطمح لتحصيل مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات قريبا

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، من العاصمة القطرية الدوحة، أن بلاده تطمح لتحصيل 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في الأعوام المقبلة.

وقال تبون، خلال لقائه بأفراد الجالية الجزائرية في قطر على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها إلى هذا البلد، إن الجزائر هي الدولة الوحيدة في المنطقة ( شمال أفريقيا) التي ليست عليها ديون خارجية.

وأكد تبون أن الصادرات خارج المحروقات بلغت 8ر4 مليار دولار العام الماضي، لافتا انها ستبلغ 7 مليارات دولار العام المقبل، مع الطموح إلى الوصول إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة للتخلص من التبعية للمحروقات.

وشدد تبون، على مواصلة مكافحة المال الفاسد والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام بتبسيط وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا التكفل بالجانب الاجتماعي للمواطنين. كما أشار إلى أن " منحة البطالة التي تم استحداثها مؤخرا تعتبر من الإجراءات التي أقرتها الجزائر في هذا الشأن دون غيرها من بلدان المنطقة".

وأبرز تبون، ان العلاقات بين الجزائر وقطر تملك "آفاقا واعدة وذات أهمية" في العديد من القطاعات، كالزراعة، وبناء المدن والمنشآت القاعدية والسكك الحديدية، مشيرا إلى محادثات في هذا الشأن تسمح بتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية ومدها إلى كل من ولايتي تمنراست وأدرار ( اقصى جنوبي الجزائر)، وحتى إلى خارج الوطن كالنيجر.

وكشف عن مشروع فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين بين الجزائر والعاصمة القطرية الدوحة، مؤكدا أن هذا المشروع سيتم تجسيده قبل نهاية السنة الحالية.

وذكر أن هذه المشاريع تأتي موازاة مع مشروع توسيع ميناء "جنجن" بولاية جيجل شرقي الجزائر، وهو المشروع الذي يهدف لجعله "ميناء أفريقيا" بربطه بشبكة السكك الحديدية التي تمتد إلى أفريقيا.

كان تبون قد وصل إلى اقطر أمس السبت في زيارة يشارك خلالها في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.