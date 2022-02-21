تغنى الإنجليزي، توني كاسكارينو، لاعب وست هام السابق، بالأداء الذي يقدمه محمد صلاح، مع ناديه ليفربول، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه يستطيع تحدي السير كيني دالجليش، أسطورة الريدز، وأن يصبح أعظم لاعب في تاريخ الشياطين الحمر.

ويؤكد توني كاسكارينو أن محمد صلاح لديه فرصة لتحقيق ذلك، ولكن فقط إذا ظل في "أنفيلد" لمدة 3 سنوات أخرى، قائلا، في تصريحاته لشبكة "talksport": "في رأيي، محمد صلاح في أفضل نادِ بالنسبة له، ويلعب أفضل ما لديه في الأنفيلد".

وأضاف: "الطريقة التي يلعب بها المدرب، واللاعبون الذين بجانبه يجعلونه لاعبًا أفضل بشكل مستمر، لأن مو موهبة ضخمة، يمكن أن يتحدى أمثال الملك كيني دالجليش كواحد من أعظم اللاعبين الذين لعبوا مع ليفربول على الإطلاق".

وواصل: "هذا هو مدى جودة مو، كيني فعل ذلك على مدى فترة أطول وفاز مع ليفربول بالكثير من الألقاب، ولكن مو يمكنه فعل ذلك بسهولة إذا ظل لمدة ثلاث سنوات أخرى في الأنفيلد، ولا يزال ليفربول منافسًا على الألقاب ويفوز بها".

واستكمل: "عليه أن يحاول الفوز بالكرة الذهبية أيضًا، لقد أصبحت جائزة مهمة للغاية لأن رونالدو وميسي سيطرا عليها، هل يمكنه المضي قدمًا ويحاول الفوز بالكرة الذهبية في غضون السنوات الخمس المقبلة؟ أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك في ليفربول".

وأوضح: "أعتقد أنه إذا انتقل إلى مكان آخر، فإن الكثير من الأندية ليس لديها ما يمتلك ليفربول وطريقة اللعب التي تناسب محمد صلاح".

وأتم: "مع قدوم لويس دياز، يمكنك أن تنظر مرة أخرى إلى المهاجمين الذين يتناسبون مع أسلوب ليفربول وطريقة لعبهم".

وفاز محمد صلاح، بالعديد من البطولات مع ليفربول، منها الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما حقق دالجليش، الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية 4 مرات، وثلاث كؤوس أوروبية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.