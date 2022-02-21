الهند تسجل 16 ألفا و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 16 ألفا و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليونا و838 ألفا و524 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 206 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 512 ألفا و109 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 202 ألف و131 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و124 ألفا و284 شخصا، وذلك بعدما تعافى 37 ألفا و901 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.