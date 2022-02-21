رئيس جامعة المنيا يتفقد الاختبارات الإلكترونية للفرقة الرابعة بكلية الطب

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، انتظام سير الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية الطب البشري، والتي يؤديها طلاب الفرقة الرابعة "نظام حديث" بمركز الاختبارات الإلكترونية في مادتي "طب النساء والتوليد" والإندبلوك، ضمن امتحانات أعمال السنة "الميدترم".

جاء ذلك للاطمئنان على كفاءة عمل أنظمة الاختبارات الإلكترونية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب في تطبيق النظام الجديد خلال إجراء الاختبارات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية.

وقال عبد النبي إن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية، وفق الجداول المعلنة، بدون أية معوقات أو شكاوى حتى انتهاء الاختبار، موضحاً أن تجربة الاختبارات الإلكترونية هي تجربة جديدة تضمن الشفافية والمساواة وتقليل التدخل البشري في عملية الاختبارات بدايةً من وضع بنوك الأسئلة للامتحانات وانتهاءً بالتصحيح وإعلان النتائج.

وأكد حرص الجامعة للنهوض بالعملية التعلمية، التي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الاختبارات الإلكترونية لكلية الطب البشري هي ضمن كليات القطاع الطبي المستهدفة بالأسبقية الأولى، والتي تشمل كليات: التمريض والصيدلة وطب الأسنان، وسوف تستمر الاختبارات لها حتى الثالث عشر من مارس المقبل.