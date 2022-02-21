محافظ المنوفية: تمويل91 مشروعا اقتصاديا ضمن مشروع إقراض الأسر

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تمويله من مشروعات إقتصادية خلال شهرين بلغ 91مشروعا بقيمة إجمالية 843 ألف جنيه بمختلف مجالات الإنتاج المتنوعة، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

وشدد على تكثيف الجهود وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الاستمرار في إقامة العديد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر بشتى المجالات للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام وبحضور مديري عموم إدارات الشئون القانونية، وإدارة شئون الإنتاج، وإدارة الصناعات الحرفية، وإدارة التنمية، وإدارة الحسابات بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم تمويل 29 مشروعا في مجالات الإنتاج الحيواني تربية أغنام وماعز، وتمويل 15 مشروعا لميكنة الزراعية "ماكينة ري، وعزاقة، ودشاشة، وحصادة، فراطة"، بالإضافة إلى 25 مشروع متنوع بين "ونش رفع، ومكينة تصوير، وفراز لبن"، وفيما يخص مشروعات الرى الحديث فقد تم تمويل 20 مشروعا للري بالتنقيط، و2 مشروع مناحل لتربية النحل، مؤكدا أن إجمالي نسبة المسدد الفعلي للأقساط والفوائد المستحقة عن المشروعات الممولة بلغ ما يعادل 99% من المستحقات الواجبة السداد.

ومن جانبها، صرحت مديرة إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام، بأن من يرغب في الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية عليه التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض، وسيتم عمل المعاينات الميدانية على الفور من قبل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له.

وأكد محافظ المنوفية، على أهمية مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية والذي يساهم وبشكل ملحوظ في دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج؛ لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.