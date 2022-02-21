 الكرملين: منفتحون لعقد قمة بين بوتين وبايدن.. ولكن لا خطط محددة بعد - بوابة الشروق
الإثنين 21 فبراير 2022 12:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

الكرملين: منفتحون لعقد قمة بين بوتين وبايدن.. ولكن لا خطط محددة بعد

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 11:51 ص

أعلن الكرملين أنه منفتح من حيث المبدأ على عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التوترات ذات الصلة بأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول: "بالطبع لا نستبعد ذلك".

واستطرد بالقول إن بوتين وبايدن قد يقرران عقد لقاء مباشر أو محادثات هاتفية في أي وقت، ولكن "لا خطط محددة بهذا الشأن حتى الآن".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن بايدن وبوتين وافقا من حيث المبدأ على عقد قمة ثنائية لمناقشة أزمة أوكرانيا، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث مرتين مع بوتين ومرة مع بايدن أمس.

كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن وافق "من حيث المبدأ" على عقد اجتماع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك