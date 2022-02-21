مؤسس منصة مهاراتي: أهدافنا تتوافق مع خطة الدولة 2030 ونحمي الحِرف اليدوية من الاندثار

بينما تعاني بعض الحرف والمهن اليدوية المصرية من خطر الاندثار، أطلق محمد رضا، "مهاراتي"، أول منصة تعليمية إلكترونية لتعليم وتدريب الحرف والمهن اليدوية في مصر.

قال "رضا"، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ"مهاراتي"، في حديثه لـ"الشروق"، إنه أطلق منصة "مهاراتي" رسميًا مطلع عام 2022، بهدف تدريب وتأهيل الفنيين في مجال المهن والحرف المختلفة ومساعدتهم على الدخول إلى سوق العمل.

يعتمد دور منصة "مهاراتي" بشكل أساسي على التواصل مع خبراء ومتخصصين المهن والحرف المختلفة، لتحويل المادة العلمية التي لديهم "أوف لاين" إلى "أون لاين"، مقدمة بشكل احترافي يتعرف المتدرب من خلالها على بعض المهن والموضوعات المهنية المختلفة.

تركز المنصة على 12 حرفة، من بينها (صيانة الأجهزة المنزلية، الأعمال الكهربائية والصحية، تصنيع الأحذية، صيانة السيارات، الحرف اليدوية، الفخار، النجارة).

ولفت "رضا" إلى اهتمام منصة "مهاراتي" بشكل خاص بالمهن التي تواجه خطر الاندثار، وذلك من خلال الوصول إلى كبير الحرفة وإعداد مادة تدريبية جيدة تناسب احتياجات سوق العمل، وتحظى بإقبال من المتدربين.

وقال مؤسس "مهاراتي"، إن أهدافهم تتوافق مع خطة الدولة 2030، التي تدعم الحرف، مشيرا إلى أن "مستقبل المهن هو مستقبل الصناعة والاقتصاد المصري".

وأشار إلى أن كورونا كان له دور إيجابي في نشر ثقافة التعليم أونلاين والتعليم الذاتي في مصر، وكان دافعا أساسيا لإطلاق منصة "مهاراتي" للتدريب على الحِرف عن بُعد، وسط ترحيب من الآلاف.

ويحلم مؤسس "مهاراتي" أن يخدم قطاع الصناعة والتجارة الإلكترونية والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك مهم جدًا للاقتصاد المصري، لا سيمًا أنه يساهم في حل مشكلة البطالة والهجرة غير الشرعية وتأهيل الكوادر في سوق العمل.

من جانب آخر، قال مصطفى عيد، مصمم تعليمي في "مهاراتي"، إن أهم المعايير التي يعتمد عليها في عمله، سواء التواصل مع جهة أو شخص، هو أن يتمتع بالخبرة الجيدة في مجاله.

وأكد أن هدف المنصة الأساسي توفير المادة العلمية من خبراء المهنة "أون لاين" بشكل مبسط، ليتمكن المتدرب من الاستفادة منها في مصر والوطن العربي كله.

وأضافت بسمة توكل، نائب مدير عام "مهاراتي"، أن المنصة تدعم الحرفيين أيضا الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم ولم يجدوا المكان المناسب، مشيرة إلى أن كل الدورات المقدمة من خبراء متخصصين ويمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

فيما لفتت دينا سامي، مسؤولة التسويق في "مهاراتي"، إلى أن المنصة تسعى إلى زرع فكر جديد في الشباب بأهمية الحرفة والمهنة، وكذلك تغيير نظرة المجتمع للحرفة والمهنة، لافتة إلى أن "مَن يمتلك صنعة أو حرفة، يمتلك المستقبل".