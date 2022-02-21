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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن آرسين فينجر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي السابق، استفسر منه عن أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر.

وقال موسيماني في تصريحات لـ On the whistle podcast: «أرسين فينجر أكد أن ديانج لاعب جيد للغاية وسألني عن حالته مع الأهلي».

وأضاف: «ديانج فاز بجميع البطولات مع الأهلي ولديه خبرة كبيرة ويمكنه أن يلعب في كل مراكز الوسط».

وأضاف: «إفريقيا مليئة بالمواهب وديانج لديه كل المقومات للعب في الدوري الإنجليزي».

وواصل: «لا أقول أنه يمكنه اللعب الآن في مانشستر يونايتد أو ليفربول أو تشيلسي ولكنه يمكنه اللعب في فرق أخرى يمكنك أن ترى ناكامبا من زيمبابوي يلعب في أستون فيلا، وبارتي في أرسنال، نديدي وميندي في ليستر سيتي».

وطالب موسيماني بتطوير كرة القدم داخل الاتحاد الإفريقي.. حيث قال: «يجب أن تتواجد تقنية الفيديو في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا فهي واحدة من أساسيات كرة القدم».

وأتم: «لابد أن نعتني أيضا بملاعب التدريب والأرضيات، أماكن الإقامة ووسائل السفر لكي نحسن جودة المسابقة بشكل عام».