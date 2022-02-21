بايدن وماكرون يبحثان هاتفيا تطورات أزمة أوكرانيا

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الزعيمان تطورات الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا خلال الا الجهود الدبلوماسية، وجهود الردع الجارية، ردا على الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

ولم يكشف البيت الأبيض المزيد عن تفاصيل المحادثة بين الرئيسين.

وكان الرئيس الفرنسي أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب محادثة طويلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وذكر "قصر الإليزيه" أن ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع بوتين، استمرت حوالي ساعة و45 دقيقة.

وأعلن الكرملين في بيان أن ماكرون وبوتين اتفقا خلال الاتصال على تكثيف "البحث عن حلول في قنوات دبلوماسية من خلال وزراء الخارجية والمستشارين السياسيين".

وأوضح الكرملين أنهما اتفقا أيضا على إجراء محادثات في إطار صيغة نورماندي، أي بمشاركة ممثلين عن روسيا وأكرانيا، بوساطة فرنسية ألمانية.