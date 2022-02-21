السجن 15 عاما لشاب هتك عرض طفلة بعد أن أوهمها بالزواج في الدقهلية ‏

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، متهم بهتك عرض طفلة وخطفها بعد أن وعدها بالزواج.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار وائل صفوت يوسف، والمستشار محيي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر كل من أحمد كمال، وشعبان شمس الدين خفاجة، في القضية رقم 21483 لسنة 2019 جنايات مركز ميت غمر، والمقيدة برقم 2658 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة، واتهمت كلا من: «محمود س. م»، 21 عام، محبوس، نجار موبيليا، و«عمر أ. ص» هارب، بخطف الطفلة «إ. ص. س»، بأن استدرجها المتهم الأول لمسكن المتهم الثاني وأبعداها عن ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي تبلغ من العمر 15 سنة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها إلى مسكن المتهم الثاني وعاشرها معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه في فرجها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت الطفلة أنها على إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الأول أوهمها برغبته في الزواج منها مستغلا حداثة سنها، فاستدرجها إلى مسكن المتهم الثاني وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.