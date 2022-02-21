السجن 15 عاما لشاب هتك عرض طفلة بعد أن أوهمها بالزواج في الدقهلية ‏

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد لمدة ‏‏15 سنة، متهم بهتك عرض طفلة وخطفها بعد أن وعدها بالزواج.‏

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار ‏وائل ‏صفوت ‏يوسف، والمستشار محيي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة ‏سر ‏كل من أحمد كمال‎، وشعبان شمس الدين خفاجة، في القضية رقم 21483 لسنة 2019 ‏جنايات مركز ‏ميت غمر، والمقيدة برقم 2658 ‏لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة. ‏

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة، واتهمت كلا من: «‏‎محمود س. م»، 21 عام، ‏محبوس، نجار موبيليا، و«عمر أ. ص» هارب، بخطف الطفلة ‏«إ. ص. س»، بأن استدرجها المتهم الأول لمسكن المتهم الثاني وأبعداها عن ذويها على النحو ‏المبين بالتحقيقات. ‏

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهي هتك عرض ‏الطفلة المجني عليها والتي تبلغ من العمر 15 سنة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها إلى مسكن ‏المتهم الثاني وعاشرها معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه في فرجها على النحو المبين بالتحقيقات‎.‎

وأكدت ‏الطفلة أنها على إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الأول أوهمها برغبته في الزواج منها مستغلا حداثة سنها، فاستدرجها إلى مسكن المتهم الثاني وقام بمعاشرتها ‏معاشرة الأزواج.