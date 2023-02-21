روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت".

وقال بوتين في كلمته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية التي تضم غرفتي البرلمان الروسي: "في هذا الصدد، أجد نفسي مضطراً للإعلان اليوم أن روسيا علقت مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية"، وفق ما أوردته وكالة "ريا نوفوستي".

وأضاف: "الولايات المتحدة من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تقدم إنذاراً لموسكو بشأن معاهدة نيو ستارت، إذ تطالب بتنفيذ كل النقاط، بينما تخطط للتصرف كما تشاء. قبل أن نعود إلى مناقشة المعاهدة، علينا أن نفهم كيف نأخذ في الاعتبار الترسانات النووية لفرنسا وبريطانيا".