المغرب و الأوروجواي يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

أجرى رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي اليوم الإثنين بالعاصمة المغربية الرباط، مباحثات مع وفد برلماني من مجلس الشيوخ في الأوروجواي برئاسة نائب رئيسة المجلس ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية (الأوروجواي - المغرب)، خورخي غانديني، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين المؤسستين التشريعيتين من خلال مجموعة الصداقة والمنتديات البرلمانية القارية والدولية والتواصل الفعال والزيارات المتبادلة والتفكير في موضوعات للحوار الدائم وتبادل الخبرات والتجارب.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والأدوار المنوطة بالبرلمانات والبرلمانيين لترسيخ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية في مختلف أبعادها.