رئيس شعبة الأرز: لدينا فائض من الأرز وسيتم ضخ كميات كبيرة بعد تحرير سعره

أكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات رجب شحاتة اليوم /الثلاثاء/ أن مصر لا تعاني من نقص في الأرز بل لديها فائض منه وسيتم ضخ كميات كبيرة خلال الأيام المقبلة بعد تحرير سعره، مشيرا إلى أنه من المقرر وصول الأرز المستورد في النصف الأول من مارس المقبل وبأسعار مناسبة.

وقال رئيس شعبة الأرز - في مداخلة هاتفية للقناة الأولى بالتلفزيون المصري - إن أزمة الأرز لم تكن في عدم توافره، إنما كانت في التسعيرة الاسترشادية التي كانت عائقا أمام بعض المتاجر الكبرى لأن السعر الحقيقي للأرز كان أعلى من قيمة التسعيرة، مشيرا إلى أن أصحاب المتاجر لا يمكنهم مخالفة التسعيرة ووضع سعر أعلى لأن ذلك يعد مخالفة للقانون.

وأضاف أنه بعد وقف العمل بقرار التسعيرة وتحرير سعر الأرز تم عرضه بوفرة وبأسعار مناسبة ولم يرتفع السعر سوى جنيها أو اثنين حيث يبلغ السعر العادل للأرز في الوقت الحالي من 20 إلى 22 جنيها، مناشدا أصحاب المتاجر بالتعامل المباشر مع المضارب للحصول على أرز فاخر، مؤكدا أنه سيتم توجيه أي فائض إلى الدولة لتخزينه.