أعرب المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن ندمه بسبب رحيله عن النادي الأهلي، مشيرًا أن الظروف العصيبة التي مر بها فريق بورتو البرتغالي هي من جعلته يتخذ هذا القرار.

وكان بيسيرو قد تولى تدريب الأهلي لمدة 4 أشهر خلال الفترة بين عامي 2015 - 2016، ولكنه رحل عن القيادة الفنية من أجل تدريب فريق بورتو البرتغالي.

وقال بيسيرو في تصريحات تليفزيونية: «عندما وصل عرض تدريب الأهلي تحدثت مع مانويل جوزيه، والذي أخبرني بأن تدريب الأهلي يعني معاملتي كملك في مصر».

وأضاف: «بالفعل، ارتكبت خطأ كبيرًا عندما قررت الرحيل عن الأهلي، وبورتو أحد الفرق الكبيرة أيضًا في البرتغال، ولكنه كان يمر بظروف عصيبة أجبرتني على مساعدته».

وتابع بيسيرو: «عندما أزور أي دولة عربية أقابل جماهير الأهلي، والتي تريد التقاط الصور معي، عكس ما حدث معي في السعودية لم أحصل على كل هذا الدعم».

كما وجه مدرب الأهلي السابق رسالة لـ مؤمن زكريا، قائلا: «يجب أن تقاتل في الفترة الحالية وأنت قوى، حتى تعود أفضل مما سبق».

وتطرق للحديث عن لاعبي الأهلي أثناء تدريبه الفريق، قائل: «أتذكر العديد من اللاعبين الذين دربتهم بالأهلي، مثل محمد هاني، وليد سليمان، صالح جمعة، عبدالله السعيد، أحمد حجازي، وعماد متعب، والفريق كان جيدًا جدًا».

وأتم: «فترة تدريبي للأهلي كانت قصيرة لم تتجاوز 4 أشهر، ولكني أتوقع أنني إذا بقيت في النادي كنت قادرًا على بناء فريق قوي، ولما لا عود لتدريب الفريق مرة أخرى في المستقبل».