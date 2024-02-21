رئيس الإسماعيلية السينمائي ينفي انسحاب قناة السويس من دعم المهرجان

نفى الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، ما تردد بشأن انسحاب هيئة قناة السويس من دعم المهرجان في دورته الـ25، انطلاقا من الانخفاض الشديد في العائد المادي الذي تعاني منه بسبب أحداث البحر الأحمر.

وقال زكريا في المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا بمسرح سينما الهناجر، إن قناة السويس لم تتوقف مرة عن دعم المهرجان، بل هناك دعم مستمر لهذا الحدث الفني الهام، قد يزيد عاما، وقد يقل في عام آخر، لكنه لم يتوقف.

وكشف زكريا أنه تلقى اتصالا من المسئولين بالهيئة منذ أسبوع لتأكيد دعم الهيئة للمهرجان هذه الدورة.

يذكر أنه أقيم المؤتمر الصحفي بحضور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، الجهة المنظمة للمهرجان، ودكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وتم الكشف عن تفاصيل الدورة الـ25، وعن أسماء الأفلام المتنافسة في مسابقات المهرجان المختلفة، وأسماء المكرمين وهم الفنانة سلوى محمد علي، عن أعمالها المتميزة في نوعية الأفلام الروائية القصيرة، وتكريم المخرج الإماراتي من أصل فلسطيني مهدي فليفل، والمخرج الأمريكي ستيف جيمس.