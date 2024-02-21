استخدمت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار جزائري يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يدخل شهره الخامس مخلفا 29 ألف شهيد.

حيث قال البيت الأبيض في بيانه: "أمريكا لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر".

وقدمت الجزائر في مجلس الأمن "مشروع قرار لوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الأطراف" ليحظى بتأييد 13 عضوا مقابل اعتراض عضو واحد وامتناع مندوب بريطانيا عن التصويت.

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن "طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبا، ومن شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين".

* من هي الدول التي تملك حق الفيتو؟

حق الفيتو يعني التمتع بسلطة إجهاض القرارات والتشريعات المقترحة في مجلس الأمن الدولي تجاه القضايا الدولية أهمها الحروب والنزاعات.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يضم مجلس الأمن الدولي 15 عضوا، وللدول الخمسة ذات العضوية الدائمة في المجلس حق استخدام الفيتو بشكل دائم، وهي الصين ، فرنسا ، الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، و الولايات المتحدة.

بجانب 10 دول أعضاء غير دائمين بالمجلس تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين ولهم حق استخدام الفيتو وهم الآن: ألبانيا، البرازيل، إكوادور، جابون، غانا، اليابان، مالطا، موزمبيق، سويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

ولم تحصل أكثر من 50 دولة عضو في الأمم المتحدة على عضوية في مجلس الأمن، لكن يجوز لها المشاركة دون تصويت في مناقشات مجلس الأمن عندما يرى المجلس أن مصالح ذلك البلد تتأثر، ويجوز دعوة الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة ، إذا كانوا أطرافا في نزاع ينظر فيه المجلس، إلى المشاركة في الجلسات دون تصويت في مناقشات المجلس، ويحدد المجلس شروط المشاركة من قبل دولة غير عضو.