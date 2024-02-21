قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مبادرة «أهلاً رمضان» تضم أكثر من 100 شادر لتوزيع وعرض وإتاحة السلع الاستراتيجية والرمضانية بأسعار عادلة للمواطن على مستوى 27 محافظة، بمعدل من 3 إلى 5 شوادرعلى الأقل بكل محافظة.
ورد خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، حالة التزاحم الشديدة خلال افتتاح منفذ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية منذ أيام، إلى تخوف بعض المواطنين من نقص بعض السلع أو ارتفاع أسعارها، مؤكداً أن هذا التخوف غير صحيح جملة وتفصيلاً.
وأوضح أن مصر لديها مخزون من السكر يكفي 4 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار أن موسم البنجر سيبدأ في أبريل، وهو يمثل الحجم الأكبر من مدخلات السكر، حيث يصل إنتاج مصر إلى 2.8 مليون طن بينما يبلغ الاستهلاك 3.2 مليون طن، منوها أن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج تقدر بحوالي 500 ألف طن يتم استيرادها من الخارج.
ولفت إلى ارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية إلى 800 دولار للطن، موضحا أن وزارة التموين توفر السكر بسعر 12.6جنيه للكيلو لحاملي البطاقات التموينية، لعدد 64 مليون مستفيد من دعم السلع، كما توفر زجاجة الزيت سعة 800 مل جرام بسعر 30 جنيها.
وذكر أن الوزارة توفر الدعم في صورة نقدية قدرها 50 جنيها لكل مواطن شهريًا للأسرة المكونة من 4 أفراد، و25 جنيهًا للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد، بالإضافة إلى دعم 150 جنيهًا شهريا في الخبز.