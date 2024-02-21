قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مبادرة «أهلاً رمضان» تضم أكثر من 100 شادر ‏لتوزيع وعرض وإتاحة السلع الاستراتيجية والرمضانية بأسعار عادلة للمواطن على مستوى 27 محافظة، بمعدل من 3 ‏إلى 5 شوادرعلى الأقل بكل محافظة.‏

ورد خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «‏TEN‏» مساء ‏الثلاثاء، حالة التزاحم الشديدة خلال افتتاح منفذ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية منذ أيام، إلى تخوف بعض المواطنين ‏من نقص بعض السلع أو ارتفاع أسعارها، مؤكداً أن هذا التخوف غير صحيح جملة وتفصيلاً.‏

وأوضح أن مصر لديها مخزون من السكر يكفي 4 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار أن موسم البنجر سيبدأ في أبريل، وهو ‏يمثل الحجم الأكبر من مدخلات السكر، حيث يصل إنتاج مصر إلى 2.8 مليون طن بينما يبلغ الاستهلاك 3.2 مليون ‏طن، منوها أن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج تقدر بحوالي 500 ألف طن يتم استيرادها من الخارج.‏

ولفت إلى ارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية إلى 800 دولار للطن، موضحا أن وزارة التموين توفر السكر ‏بسعر 12.6جنيه للكيلو لحاملي البطاقات التموينية، لعدد 64 مليون مستفيد من دعم السلع، كما توفر زجاجة ‏الزيت سعة 800 مل جرام بسعر 30 جنيها.‏

وذكر أن الوزارة توفر الدعم في صورة نقدية قدرها 50 جنيها لكل مواطن شهريًا للأسرة المكونة من 4 أفراد، و25 ‏جنيهًا للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد، بالإضافة إلى دعم 150 جنيهًا شهريا في الخبز.‏