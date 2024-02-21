مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وشركة ميثانكس العالمية لدعم تنفيذ منظومة سلامة العمليات

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبراد بويد نائب الرئيس الأول لشركة ميثانكس العالمية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ميثانكس مصر بقيمة مليون دولار لدعم تنفيذ إدارة سلامة العمليات فى القطاع.

وقع المذكرة علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التزام ميثانكس مصر تجاه دعم دمج إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات فى مصر، كما تؤكد المذكرة التزام الشركة بإصدار وتطوير المعايير الخاصة بإدارة سلامة العمليات في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات البالغ عددها ٢٤ معياراً كجزء من مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين فى عام 2020 ، بالإضافة إلى دعم التطبيق الفعلى لبرامج إدارة سلامة العمليات.

وأكد العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر أنها بدأت رحلة دمج إدارة سلامة العمليات فى قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصرى منذ عام 2018 ، مؤكداً فخر الشركة بالإنجازات التي تم تحقيقها من خلال التعاون مع الوزارة وشركائها داخل القطاع.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الأساسى المتمثل في سلامة الكوادر البشرية من خلال تبنى وتطبيق أفضل الممارسات والإرشادات والمعايير الدولية لإدارة سلامة العمليات.

وتعد مذكرة التفاهم الجديدة استكمالاً لنجاح الاتفاقية الموقعة فى عام 2020 بين شركة ميثانكس ووزارة البترول والثروة المعدنية والتي أدت إلى وضع خارطة طريق شاملة مدتها ثلاث سنوات لإدارة سلامة العمليات وإنشاء اللجنة المصرية العليا واللجنة الفنية الفرعية لإدارة سلامة العمليات وتطوير ٢٤ معياراً لإدارة سلامة العمليات لتمكين الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري من التصميم والإنشاء والتشغيل الآمن لمنشآتهم.