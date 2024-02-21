 مقتل لبنانية وإصابة ابنتها في قصف إسرائيلي - بوابة الشروق
الأربعاء 21 فبراير 2024 2:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مقتل لبنانية وإصابة ابنتها في قصف إسرائيلي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 12:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 12:57 م

قتلت لبنانية وأصيبت ابنتها، اليوم الأربعاء؛ جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، باستشهاد مواطنة وإصابة ابنتها بجروح خطرة جراء غارة استهدفت منزلاً في بلدة مجدل زون.

ووفق الوكالة، كثف العدو غاراته الجوية على القطاع الغربي حيث شن مجددا غارة استهدفت أم التوت وشيحين،  مشيرة إلى شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الخيام.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف تموضعين عسكريين لجنود العدو في مستعمرتي إيفن وشوميرا بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابةً مباشرة.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة  للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك