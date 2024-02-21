المنطقة الشمالية العسكرية تطلق حملة بلدك معاك لدعم الأسر الأكثر احتياجا

أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية، حملة "بلدك معاك"، لدعم الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسئولية، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة

من الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وشملت الأسر 108 أسرة بمحافظة الأسكندرية و83 أسرة بمحافظة البحيرة و71 أسرة بمحافظة الغربية و70 أسرة بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد اللواء أح هشام حسني حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، خلال مراسم تدشين الحملة، على المسئولية المجتمعية التي تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته، مشيرا إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات نطاق المسئولية لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

فيما أعربت الأسر عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه الدولة ومؤسساتها الوطنية من جهود لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم والتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية الراهنة.

حضر المراسم محافظوا الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ وممثلي مؤسسات المجتمع المدني

المشاركة في الحملة.