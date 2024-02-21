مشاهد جديدة لتصدي القسام لتوغل قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة من معاركها مع قوات الاحتلال في قطاع غزة.



ووثّقت هذه المشاهد، تصدي كتائب القسام لقوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة شمالي القطاع.





🔹من تصدي كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.. pic.twitter.com/g1QzY8b8hO — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) February 21, 2024



وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في غزة.



وارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 576 قتيلا بين ضابط وجندي.



وهذا العدد هو المعلن من قِبل جيش الاحتلال، ودائمًا ما تشكك المقاومة الفلسطينية في الحصيلة التي تعنلها إسرائيل، وتقول إن العدد الحقيقي لقتلى وجرحى جيش الاحتلال أكبر بكثير.