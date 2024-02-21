نائب محافظ القاهرة يوجه بالتوسع فى إنشاء معارض أهلا رمضان بالمناطق الأكثر احتياجا

عقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اجتماعًا مع رؤساء الأحياء لمتابعة إجراءات سير العمل واستعراض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق ضمن مشروعات البنية التحتية للوصول لخدمات أفضل للمواطنين فى كل القطاعات، تحقيقاً لخطة مصر للتنمية المستدامة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

- التوسع فى إنشاء معارض أهلا رمضان

ووجه فوزى، اليوم الأربعاء، بضرورة الاستمرار فى الانتشار والتوسع فى إنشاء منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية "أهلا رمضان" مع قرب حلول شهر رمضان خاصاً فى المناطق الأكثر احتياجا وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية وخاصة الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن تلبى احتياجات المواطن بأسعار مخفضة.

- تكثيف الحملات على الأسواق

وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، على رؤساء الأحياء باستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق بصفة دورية وإحكام الرقابة ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة فى الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

- التصدى لإشغالات تعوض حركة المارة

وأكد على متابعة فحص الطلبات والشكاوي المقدمة من المواطنين والرد عليها وإنجازها فى التوقيتات المحددة مع استمرار القيام بحملات مكبرة بصفة دورية، لإزالة جميع الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون والحفاظ على حرم الطريق.

- إزالة الأبنية المخالفة

ووجه فوزى، بالتصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع التأكيد على متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين لتوحيد جهود محافظة القاهرة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى للشارع.