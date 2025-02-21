هاجر السراج: نُص الشعب اسمه محمد خطوة مهمة في مشواري الفني

قالت الفنانة الشابة هاجر السراج، إن المخرج عبد العزيز النجار هو الذي رشحها للمشاركة في مسلسل "نُص الشعب اسمه محمد"، بعد تعاونهما معا من قبل في مُسلسل "حالة خاصة".

وأكدت أن المُسلسل خطوة مُهمة في مشوارها المهني وبقدر التحدي والإحساس بالمسئولية الذي يرافقها، إلا أنها تعتبر هذا القلق عامل صحي يُساعدها على تقديم شخصيتها بأفضل صورة.

وفي تصريحات صحفية أوضحت هاجر السراج، أن تركيبة المُسلسل تمزج بين أجيال مُختلفة من الفنانين وفي الوقت ذاته يُناقش موضوع اجتماعي مُختلف في إطار كوميديا الموقف، معربة عن سعادتها بتُقديم شخصية جديدة عليها.

"نُص الشعب اسمه محمد" من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وبطولة عصام عمر، ورانيا يوسف، وميان السيد، وهاجر السراج، وشيرين، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم، ودنيا سامي، وغادة إبراهيم، وتدور أحداثه حول شاب اسمه "محمد" يقع في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلي أزمة كبيرة خصوصا مع دخول الأمهات على الخط.