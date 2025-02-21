بدء عمليات التصويت في انتخابات نادي قضاة مصر

بدأت صباح اليوم الجمعة، عمليات الاقتراع في انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، داخل مقر دار القضاء العالي، والتي تجرى على 6 مقاعد بمجلس إدارة النادي.

وتوافد المستشارون وأعضاء النيابة العامة من مختلف المحافظات على لجان الاقتراع فور فتح أبوابها في موعدها المقرر، في العاشرة من صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم، وسط إقبال متوسط، فيما يُنتظر أن تتزايد أعداد الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بصورة أكبر عقب انتهاء صلاة الجمعة.

ويتنافس في انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة 29 مرشحا من المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات حتى الساعة الـ6 مساء اليوم، ليعقبها بدء فرز أصوات الناخبين وإعلان اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات للمرشحين الفائزين.

وتضم اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة المستشار محمد رضا شوكت رئيس اللجنة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أشرف عيسى الأمين العام للجنة، رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة، والمستشار أمجد دياب الأمين العام المساعد للجنة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار عبد العزيز طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف رئيس محاكم جنايات أمن الدولة العليا الأسبق، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع سابقًا.

وفي وقت سابق أعلن 7 مرشحين لرئاسة نادي قضاة مصر، تنازلهم جميعًا عن طلبات ترشحهم، لصالح المستشار أبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، في انتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي مؤكدين دعمهم لقيادته وثقتهم في قدرته على تحقيق تطلعات القضاة والارتقاء بالنادي إلى آفاق أوسع من الإنجازات.

وذكرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي في بيان لها، أنه بتنازل المرشحين الـ7 ، سيكون المستشار أبو الحسين قايد هو المرشح الوحيد على منصب رئاسة النادي، ومن ثم فوزه بالتزكية.