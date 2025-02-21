أرسنال يجهز عرضاً رسمياً لضم نجم نيوكاسل

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي أرسنال يسعى بكل قوة للتعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

ويبحث أرسنال عن دعم هجومي جديد خلال الفترة المُقبلة، خاصة أن الفريق يفقد العديد من العناصر في الخط الأمامي هذا الموسم بسبب الإصابات.

وأوضح موقع "كوت أوفسايد" الإنجليزي أن أرسنال يجهز عرضا رسمياً من أجل إقناع نيوكاسل بالموافقة على رحيل لاعبه المتألق، وذلك بعدما ظلت أنباء سعي الجانرز لضم السويدي الدولي، مجرد تكهنات لم تصل إلى المستوى الرسمي.

وفقد أرسنال جهود مهاجمه الألماني كاي هافرتز لإصابة طويلة، شأنه كشأن الثنائي البرازيلي جابرييل مارتينللي وجابرييل جيسوس، ليواجه المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مأزقا بسبب نقص البدائل.

وسجل إيزاك 17 هدفاً في 23 مباراة على مستوى البريميرليج هذا الموسم كما صنع 5 أخرى، ليصبح من أفضل مهاجم الدوري الإنجليزي في الفترة الحالية.